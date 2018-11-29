Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Bursa dünya İKO arzu yıldız
Apple'dan tacını geri aldı
Apple'dan tacını geri aldı
Onur Genç CEO oldu
Onur Genç CEO oldu
Türk sinemas öne çıktı
Kalbi İstanbul'da attı
SinemaDansAnkara2018'de 'En İyi'ler Ödüllendi!
Dans filmlerine ödül
Maltepe eğitimi konuştu
Maltepe eğitimi konuştu

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

- VİOP'ta aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, 121.100 seviyesinden açıldı

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,8 yükselişle 121.100 puandan başladı.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 121.175 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının 950 puan üzerinde, 121.100 seviyesinde dengelendi.

Dün pozitif bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 0,46 artışla 120.150 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomi güven endeksi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin konuşması ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanakları ile açıklanacak makroekonomik verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 118.500 seviyesinin destek, 121.800 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.



İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BISTPiyasalarVİOP
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1