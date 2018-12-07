banner23
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Bursa Trabzon dünya Foça
Soğan fiyati açıklaması
Soğan fiyati açıklaması
Temelleri sağlam
Temelleri sağlam
Otomotivde yine rekor
Otomotivde yine rekor
Taksim'e şarj istasyonu
Taksim'e şarj istasyonu
Uzay testini geçti
Uzay testini geçti

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

- VİOP'ta aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, 118.200 seviyesinden açıldı

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,5 yükselişle 118.200 puandan başladı.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 118.400 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının 550 puan üzerinde, 118.200 seviyesinde dengelendi.

Dün küresel piyasalarda azalan risk iştahının etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 1,26 azalışla 117.650 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün ABD'de istihdam raporu ve Avro Bölgesi büyüme verilerinin takip edileceğini belirterek, Viyana'da dün başlayan ve bugün sona erecek Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) 175. olağan toplantısının da gündemi meşgul ettiğini kaydetti.

Teknik açıdan endeks kontratında 117.700 puanın destek konumunda olduğunu dile getiren analistler, 120.000 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını ifade etti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BISTPiyasalarVİOP
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1