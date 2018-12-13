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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

- VİOP'ta aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, 114.400 seviyesinden açıldı

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,2 yükselişle 114.400 puandan başladı.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 114.525 puanı görmesinin ardından önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 114.400 seviyesinde dengelendi.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 1,76 azalışla 114.200 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ile veri akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 113.600 ve 112.500 seviyelerinin destek, 115.500 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

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BISTPiyasalarVİOP
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