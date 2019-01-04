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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

- VİOP'ta şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, 113.700 seviyesinden açıldı

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,5 yükselişle 113.700 puandan başladı.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 113.825 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 113.700 seviyesinde dengelendi.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 2,20 azalışla 113.125 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün ABD'nin aralık ayı istihdam raporundaki veriler başta olmak üzere yoğun haber ve veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 112.500 seviyesinin destek, 115.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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BISTVİOP
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