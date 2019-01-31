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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

- VİOP'ta şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, 135.500 seviyesinden açıldı

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 1 yükselişle 135.500 puandan başladı.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 136.350 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 1.500 puan üzerinde, 135.500 seviyesinde dengelendi.

Dün 135.175 puana kadar çıkan endeks kontratı, bu seviyede etkisini artıran kar satışlarıyla düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 134.000 puandan tamamlamıştı.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) dün akşam beklentiler doğrultusunda faizleri değiştirmediğini anımsatarak, Fed'in karar metnine giren "faiz ayarlamalarında sabırlı olunacağı" ifadesinin küresel piyasalardaki risk iştahını artırdığını ifade etti.

Bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi büyüme başta olmak üzere yoğun veri akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 135.000 ve 137.500 seviyelerinin direnç, 132.000'in destek konumuna gelebileceğini kaydetti.

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