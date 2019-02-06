VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,2 yükselişle 131.200 puandan başladı.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 131.475 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 250 puan üzerinde, 131.200 seviyesinde dengelendi.

Dün 130.000-133.000 bandında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,06 artışla 130.950 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri ve ABD'de dış ticaret dengesi verilerinin takip edeceğini kaydetti.

Tayland ve Brezilya merkez bankalarının faiz kararları ile ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının da piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını vurgulayan analistler, teknik açıdan endeks kontratında 129.700 seviyesinin destek, 133.000'in direnç konumunda olduğunu söyledi.

