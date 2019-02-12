VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,2 yükselişle 133.200 puandan başladı.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 133.300 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 250 puan üzerinde, 133.200 seviyesinde dengelendi.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,76 artışla 132.950 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, Brexit gelişmeleri ve ABD ile Çinli yetkililer arasında Pekin'de devam eden ticaret müzakerelerinin yatırımcıların odağında yer aldığını belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 134.000 ve 134.600 seviyelerinin direnç, 131.500'ün destek konumuna geldiğini kaydetti.