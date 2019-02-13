VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,7 yükselişle 132.800 puandan başladı.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 132.875 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 875 puan üzerinde, 132.800 seviyesinde dengelendi.

Dün 133.700 puanı görmesinin ardından düşüşe geçen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,77 azalışla 131.925 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün ABD'de enflasyon ve Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri trafiğinin takip edileceğini belirterek, Brexit gelişmeleri ve ABD ile Çinli yetkililer arasında Pekin'de devam eden ticaret müzakerelerinin de yatırımcıların odağında yer aldığını bildirdi.

Teknik açıdan endeks kontratında 134.000 seviyesinin direnç konumuna geldiğini ifade eden analistler, 131.500'ün destek olarak öne çıktığını kaydetti.