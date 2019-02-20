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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

- VİOP'ta şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, 129.300 seviyesinden açıldı

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,2 artışla 129.300 puandan başladı.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 129.350 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 225 puan üzerinde, 129.300 seviyesinde dengelendi.

Dün 127.500-129.500 bandında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışın hemen altında, 129.075 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 128.500 ve 127.500 seviyelerinin destek, 131.400'ün direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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