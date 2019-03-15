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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

- VİOP'ta nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, 130.400 seviyesinden açıldı

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,2 değer kazancıyla 130.400 puandan başladı.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 130.575 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 250 puan üzerinde, 130.400 seviyesinde dengelendi.

Dün 129.300-130.500 bandında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 0,06 azalışla 130.150 puandan tamamlamıştı.

İngiliz parlamentosunun, dünkü toplantısında hükümetin, Brexit anlaşmasının tekrar oylanmasını ve Brexit'in 30 Haziran'a ertelenmesini öngören önergesini kabul etmesinin ardından Avrupa Birliği tarafından gelecek açıklamalar gündemin odağında yer alıyor.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik ve merkezi yönetim bütçe dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi enflasyon ve ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, Çin'de açıklanan vergi teşviklerinin küresel büyümeye ilişkin endişeleri azalttığını kaydetti.

Teknik açıdan endeks kontratında 133.000 seviyesinin önemli direnç konumuna geldiğini bildiren analistler, 128.400 ve 126.700'ün destek olarak öne çıktığını söyledi.


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