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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,5 yükselişle 120.200 puandan başladı. Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek...

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,5 yükselişle 120.200 puandan başladı.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 120.300 puanı görmesinin ardından önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,5 artışla 120.200 seviyesinde dengelendi.

Dün 122.125 puanı görmesinin ardından düşüşe geçen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,56 değer kaybıyla 119.575 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise hizmet sektörü PMI verileri ile ABD'de özel sektör istihdamının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 117.500 puanın önemli destek, 122.000 ve 124.200 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,79 artmasını beklerken, bir önceki ay yüzde 19,67 olan yıllık enflasyonun yüzde 19,43'e düşmesi öngörülüyor.

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