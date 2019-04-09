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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

- Nisan vadeli endeks kontratı, açılışın ardından 125.200 seviyesinde dengelendi

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 1,2 yükselişle 125.200 puandan başladı.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 125.225 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın yaklaşık yüzde 1,2 üzerinde 125.200 seviyesinde dengelendi.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,44 değer kaybıyla 123.775 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün başlayacak Uluslararası Para Fonu (IMF) ile Dünya Bankası'nın bahar toplantısından gelecek haberler ve küresel ekonomiye ilişkin öngörülerin takip edileceğini kaydetti.

Yurt içinde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yarın açıklayacağı reform paketinin beklendiğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 127.500 seviyesinin direnç, 122.000 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.


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