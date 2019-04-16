VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,2 yükselişle 120.800 puandan başladı.
Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 120.925 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 225 puan üzerinde 120.800 seviyesinde dengelendi.
Dün döviz kurlarındaki yükseliş eğiliminin etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,33 değer kaybıyla 120.575 puandan tamamlamıştı.
Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise Almanya'da ZEW endeksleri ve ABD'de sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 119.000 puanın destek, 122.500 ve 123.600 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.