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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

- Nisan vadeli endeks kontratı, açılışın ardından 123.200 seviyesinde dengelendi

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,7 yükselişle 123.200 puandan başladı.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 123.375 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 825 puan üzerinde 123.200 seviyesinde dengelendi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dün ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmenin ardından Türkiye-ABD ilişkilerinde ilişkin artan iyimserlik ve sanayi üretim endeksinin aylık bazda yükseliş kaydetmesi ile alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,49 değer kazancıyla 122.375 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde konut satışları, yurt dışında ise İngiltere ve Avro Bölgesi'nde enflasyon ile ABD'de dış ticaret verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 120.500 ve 119.000 seviyelerinin destek, 123.600 ve 125.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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