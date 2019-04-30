VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,1 yükselişle 118.200 puandan başladı.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 118.225 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 75 puan üzerinde, 118.200 seviyesinde dengelendi.

Dün 117.500-118.500 bandında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kaybıyla 118.125 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak Enflasyon Raporu ve Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti, yurt dışında ise Avro Bölgesinde büyüme ve Almanya'da enflasyon başta olmak üzere yoğun veri akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 117.000 ve 115.000 seviyelerinin destek, 119.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.