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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

- Haziran vadeli endeks kontratı, açılışın ardından 115.000 seviyesinde dengelendi

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,8 yükselişle 115.000 puandan başladı.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 115.500 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 900 puan üzerinde, 115.000 seviyesinde dengelendi.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 2,21 değer kaybıyla 114.100 puandan tamamladı.

Analistler, ABD ile Çinli yetkililer arasında dün başlayan ve bugün devam etmesi beklenen ticaret müzakereleri ile ABD-İran gerilimine ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında yer aldığını söyledi.

Bugün ABD'de enflasyon ve İngiltere'de büyüme başta olmak üzere yoğun haber akışının da takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 114.000 ve 113.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu, 115.500 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda ise iyimserliğin artabileceğini kaydetti.



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