Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Bursa Bulgaristan BIST facebook PETROL
Buğday yatırımcıyı üzdü
Buğday yatırımcıyı üzdü
Türkiye'de yatırımlara devam
Yatırımlara devam
Dünya Arı Günü
Dünya Arı Günü
Fransa’da gülen Marc Marquez oldu
Fransa’da gülen o oldu!
Mersin'in kerebiçi tescillendi
Kerebiç tescillendi

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

- Haziran vadeli endeks kontratı, açılışın ardından 111.100 seviyesinde dengelendi

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,1 yükselişle 111.100 puandan başladı.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 110.925, en yüksek 111.200 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 100 puan üzerinde, 111.100 seviyesinde dengelendi.

Dün 110.500-111.500 dar bandında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışın hemen üzerinde, 111.000 puandan tamamladı.

Analistler, artan ticaret savaşı endişeleri ve jeopolitik risklerin piyasalar üzerinde baskıya neden olduğunu belirterek, bugün yurt içinde ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ile ABD'de 2'nci el konut satışları verilerinin takip edileceğini ifade etti.

Teknik açıdan endeks kontratında 110.000 puanın önemli destek konumunda olduğunu kaydeden analistler, 112.000 seviyesinin direnç konumuna geldiğini söyledi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BISTPiyasalarVİOP
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5