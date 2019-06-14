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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

- Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 114.575 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 114.400'de dengelendi

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,1 yükselişle başladı.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 114.575 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 150 puan üzerinde 114.400 seviyesinde dengelendi.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,46 azalışla 114.250 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde cari işlemler dengesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası beklenti anketinin, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan 115.500 puanın direnç, 112.300'ün destek konumunda olduğunu söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, nisan ayı cari işlemler hesabının 1,4 milyar dolar açık vermesini bekliyor. Cari işlemler dengesi, martta 589 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 12 milyar 829 milyon dolar olmuştu.

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