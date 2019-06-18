VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,2 yükselişle başladı.



Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 116.650 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 50 puan üzerinde 116.500 seviyesinde dengelendi.



Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Türk lirası likidite adımı ve genele yayılan alışların etkisiyle 116.650 seviyesine yükselen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,9 artışla 116.450 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ABD'de konut başlangıçları ve Avrupa'da dış ticaret, cari işlemler ve enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan 117.500 puanın direnç, 114.600'ün destek konumunda olduğunu söyledi.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin nisanda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 azalmasını bekliyor. Nisan takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 2,3 azalacağı, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda yüzde 0,2 yükseleceği tahmin ediliyor.

