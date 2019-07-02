Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi mersin food istanbul Bursa Foça
Islak zemin için özel ürün
Islak zemin için özel ürün
Benzine büyük zam geliyor!
Benzine büyük zam!
Avrupa'ya gaz vermek için hazır
Avrupa'ya gaz verecek
Boğaz'ı sevdileri
Boğaz'ı sevdileri
Tuna'nın açıları
Tuna'nın açıları

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,13 yükselişle başladı. Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 129.850...

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,13 yükselişle başladı.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 129.850 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 100 puan altında 129.575 puan seviyesinde dengelendi.

Dün küresel piyasalardaki risk iştahının artmasıyla alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, 129.875 puanı görmesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 3,64 yükselişle 129.675 puandan tamamlamıştı.

Analistler, Japonya'da gerçekleştirilen G-20 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında S-400 konusu başta olmak üzere ikili ilişkilerin ve stratejik ortaklığın önemini vurgulayan açıklamaların yapılması sonrası Türkiye'nin 5 yıllık CDS priminde sert düşüş görüldüğünü belirtti.

TL varlıkların pozitif ayrıştığını ifade eden analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi verisinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratı için 130.000 puanın üzerinde kapanışlar olması durumunda 134.000 puanın gündeme geleceğini, 128.000 puanın destek konumunda izleneceğini dile getirdi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
PiyasalarVİOP
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5