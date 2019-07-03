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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,3 yükselişle başladı. Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 130.250 puanı...

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,3 yükselişle başladı.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 130.250 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 250 puan üzerinde, 130.125 puan seviyesinde dengelendi.

Dün alıcılı bir seyir izleyen ve 130.425 puanı gören endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,15 yükselişle 129.875 puandan tamamlamıştı.

Analistler, küresel piyasalarda jeopolitik riskler ve ABD ile Avrupa arasındaki ticaret geriliminin artmasına ilişkin tedirginliklerle hafta başından bu yana gözlenen pozitif havanın bugün negatife döndüğünü belirterek, yurt içinde haziran enflasyonu, yurt dışında ise Avro Bölgesi hizmet sektörü ve bileşik PMI, ABD dış ticaret ve dayanıklı tüketim malı siparişleri verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan endeks kontratı için 130.000 puanın üzerinde kapanışlar olması durumunda 134.000 puanın gündeme geleceğini aktaran analistler, 128.000 puanın destek konumunda izleneceğini kaydetti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziran ayında TÜFE'nin yüzde 0,08 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin 2019 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 15,25 olarak belirlendi. Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,08) göre, bir önceki ay yüzde 18,71 olan yıllık enflasyonun yüzde 15,78'e gerileyeceği hesaplanıyor.

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