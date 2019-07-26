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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

- Ağustos vadeli endeks kontratı, yaklaşık yüzde 0,1 artışla 131.300 puandan açıldı

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta 131.300 puanda dengelendi.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 131.125, en yüksek 131.425 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 artışla 131.300 puandan işlem görüyor.

Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının faiz indirim kararının ardından 134.200 puana kadar çıkan endeks kontratı, bu seviyede etkisini artıran kar satışları ile düşüşe geçerek, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,89 azalışla 131.150 puandan tamamladı.

Analistler, bugün ABD'nin 2'nci çeyrek büyüme verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 130.000 seviyesinin destek, 133.000 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.

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