VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,1 yükselişle 132.500 puanda dengelendi.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 132.650 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 125 puan üzerinde, 132.500 puandan işlem görüyor.

Dün pozitif bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,19 artışla 132.375 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ve ABD'de kişisel gelirler başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 133.000 ve 133.700 seviyelerinin direnç, 130.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.



