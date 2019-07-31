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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

- Ağustos vadeli endeks kontratı, yaklaşık yüzde 0,1 artışla 131.300 puandan açıldı

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,1 yükselişle 131.300 puanda dengelendi.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 131.375 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 150 puan üzerinde, 131.300 puandan işlem görüyor.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,93 azalışla 131.150 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde saat 10.30'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal'ın açıklayacağı Enflasyon Raporu'nun yatırımcıların odağında yer aldığını belirterek, yıl sonu enflasyon tahminlerinde aşağı yönlü revizyon görülebileceğini söyledi.

Yurt dışında ise saat 21.00'de açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı öncesi Avro Bölgesi'nde büyüme başta olmak üzere yoğun veri akışının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 133.000 puanın direnç, 130.700 ve 130.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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BISTPiyasalar
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