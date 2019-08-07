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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

- Ağustos vadeli endeks kontratı yaklaşık yüzde 0,3 artarak 126.600 puana yükseldi

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,3 yükselişle 126.600 puana çıktı.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 126.750 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 350 puan üzerinde, 126.600 seviyesinde işlem görüyor.

Dün düşüş eğilimini sürdüren döviz kurlarından bulduğu destekle pozitif seyreden endeks kontratı, günü yüzde 0,64 artışla 126.250 puandan tamamladı.

Analistler, ABD Hazine Bakanlığının Çin'i resmen "döviz manipülatörü" ilan etmesi sonrasında taraflardan gelen açıklamaların tansiyonu düşürdüğünü belirterek, bugün veri gündeminin de zayıf olması nedeniyle piyasalarda iç dinamiklerin etkili olacağını söyledi.

Teknik açıdan endeks kontratında 125.000 ve 124.000 seviyelerinin önemli destekler olduğunu ifade eden analistler, 127.500 ve 128.200’ün direnç konumuna geldiğini kaydetti.

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