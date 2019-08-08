Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya ekonomi Dr. Markus Heyn Avukat Metin Uracin Sait Haznedar
Yola çıkan okusun
Yola çıkan okusun
Karayollarında durum
Karayollarında durum
Varlık Barışı ilgi görüyor
Varlık Barışı ilgi görüyor
Yavuz gemisi sondaja başladı!
Yavuz sondaja başladı!
Dünyaya pazarlıyorlar! Kilosu 100 lira
Kilosu 100 lira!

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

- Ağustos vadeli endeks kontratı yaklaşık yüzde 0,5 artarak 125.000 puana yükseldi

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,5 yükselişle 125.000 puana çıktı.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 125.200 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 600 puan üzerinde, 125.000 seviyesinde işlem görüyor.

Dün 127.000 puanın üzerini test eden endeks kontratı, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek günü yüzde 1,47 azalışla 124.400 puandan tamamladı.

Analistler, Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) açıklamalarının ticaret savaşında açılan kur cephesinde tansiyonun düşmesini sağladığını belirterek, buna bağlı olarak uluslararası borsalarda pozitif bir seyir izlendiğini kaydetti.

Bugün ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 124.000 seviyesinin önemli destek, 127.500 ve 128.200’ün direnç konumuna geldiğini kaydetti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BISTPiyasalarVİOP
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5