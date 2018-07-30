VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, yüzde 0,5 düşüşle 118.800 puandan açıldı.
Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 118.575 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının 550 puan altında, 118.800 seviyesinde dengelendi.
Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, günü yüzde 0,85 artışla 119.350 puandan tamamlamıştı.
Analistler, bugün yurt içinde ekonomi güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ve Avro Bölgesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 120.900 seviyesinin direnç, 118.200 ve 117.600 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.