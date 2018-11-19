Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda dünya Trabzon Murat vali
Sil baştan planlama
Sil baştan planlama
Yemekmatik geliyor
Yemekmatik geliyor
İnek sütü satacak
İnek sütü satacak
Hukuktan ihracat çıktı
Hukuktan ihracat çıktı
CarPlay'e entegre oldu
CarPlay'e entegre oldu

VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

- VİOP'ta aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, 120.200 seviyesinden açıldı

VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,2 azalışla 120.200 puandan başladı.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 120.075 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının 300 puan altında, 120.200 seviyesinde dengelendi.

Geçen haftanın son işlem gününde 119.500-121.500 bandında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 0,31 artışla 120.500 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde perakende satış endeksleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi cari işlemler dengesi verilerinin takip edileceğini belirterek, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "TürkAkım Projesi Deniz Bölümünün Tamamlanması Töreni"ne katılacak olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştireceği görüşme ve açıklamaların da gündemin odağında yer aldığını kaydetti.

Teknik açıdan endeks kontratında 118.000 puanın destek olarak öne çıktığını söyleyen analistler, 121.500 seviyesinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BISTVİOP
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1