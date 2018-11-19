VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,2 azalışla 120.200 puandan başladı.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 120.075 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının 300 puan altında, 120.200 seviyesinde dengelendi.

Geçen haftanın son işlem gününde 119.500-121.500 bandında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 0,31 artışla 120.500 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde perakende satış endeksleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi cari işlemler dengesi verilerinin takip edileceğini belirterek, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "TürkAkım Projesi Deniz Bölümünün Tamamlanması Töreni"ne katılacak olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştireceği görüşme ve açıklamaların da gündemin odağında yer aldığını kaydetti.

Teknik açıdan endeks kontratında 118.000 puanın destek olarak öne çıktığını söyleyen analistler, 121.500 seviyesinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.