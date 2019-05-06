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VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

- Haziran vadeli endeks kontratı, açılışın ardından 118.500 seviyesinde dengelendi

VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yaklaşık yüzde 1,4 düşüşle 118.500 puandan başladı.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 118.150 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın yaklaşık yüzde 1,4 altında, 118.500 seviyesinde dengelendi.

Geçen haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 0,36 değer kazancıyla 120.200 puandan tamamlamıştı.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın cuma akşamı yaptığı açıklamaların ardından ticaret savaşı endişelerinin arttığını belirterek, buna bağlı olarak pay piyasalarında sert düşüşler görüldüğünü ifade etti.

Trump, Çin'in ticaret müzakerelerini yavaşlattığını gerekçe göstererek, 200 milyar dolarlık Çin ürününe uygulanan yüzde 10'luk gümrük vergisi oranının yüzde 25'e çıkarılacağını açıkladı.

Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi ve perakende satışlar verisinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 117.200 seviyesinin destek konumunda olduğunu dile getirdi.

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