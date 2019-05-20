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VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

- Haziran vadeli endeks kontratı, açılışın ardından 110.700 seviyesinde dengelendi

VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yaklaşık yüzde 0,2 düşüşle 110.700 puandan başladı.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 110.625, en yüksek 111.075 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 250 puan altında, 110.700 seviyesinde dengelendi.

Geçen haftanın son işlem gününde sınırlı da olsa satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 değer kaybıyla 110.950 puandan tamamladı.

Analistler, artan ticaret savaşı endişeleri ve jeopolitik risklerin uluslararası piyasalar üzerinde baskıya neden olduğunu belirtiyor.

ABD, Çin ve İran'dan gelecek açıklamaların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 110.000 puanın önemli destek, 113.000 seviyesinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.

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