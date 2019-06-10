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VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

- Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 118.175 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 225 puan altında , 118.300 seviyesinde dengelendi.

VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yaklaşık yüzde 0,2 düşüşle başladı.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 118.175 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 225 puan altında, 118.300 seviyesinde dengelendi.

3,5 günlük bayram tatili sonrası, cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 4,59 artışla, 118.525 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru ve Hazine'nin düzenleyeceği tahvil ihalelerin, yurt dışında ise ABD'de açık iş sayısı ve İngiltere'de sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini belirterek, 120.000 seviyesinin direnç, 116.400'ün destek konumunda olduğunu söyledi.

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