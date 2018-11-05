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VİOP'ta endeks kontratı haftaya yatay başladı

- VİOP'ta aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, 121.500 seviyesinden açıldı

VİOP'ta endeks kontratı haftaya yatay başladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yatay seyirle 121.500 puandan başladı.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 122.000 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının hemen altında, 121.500 seviyesinde dengelendi.

Geçen hafta alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, cuma gününü yüzde 1,74 artışla 121.525 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, bugün resmen başlayan ABD'nin İran yaptırımlarına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

ABD'de yarın yapılacak ara seçimler ile Avro Bölgesi maliye bakanlarının gerçekleştireceği toplantının da yatırımcıların gündeminde bulunduğuna işaret eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 122.000 ve 122.500 seviyelerinin direnç, 118.000 puanın destek konumuna geldiğini bildirdi.


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