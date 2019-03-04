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VİOP'ta endeks kontratı haftaya yatay başladı

- VİOP'ta nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, 131.700 seviyesinden açıldı

VİOP'ta endeks kontratı haftaya yatay başladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yatay seyirle 131.700 puandan başladı.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 132.000 puanı görmesinin ardından 131.700 seviyesinde dengelendi.

Geçen haftanın son işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 1,13 azalışla 131.700 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise Avro Bölgesi tüketici güven endeksi başta olmak üzere veri gündemi ve ABD ile Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret müzakerelerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 132.300 puanın direnç, 130.000 seviyesinin destek konumuna geldiğini kaydetti.

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