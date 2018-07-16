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VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, yaklaşık yüzde 0,3 yükselişle 113.150 puandan açıldı. Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek...

VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, yaklaşık yüzde 0,3 yükselişle 113.150 puandan açıldı.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 113.775 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının 800 puan üzerinde 113.600 seviyesinde dengelendi.

Cuma günü 114.500 puana kadar çıkmasının ardından etkisini artıran kar satışları ile kazançlarının bir bölümünü geri veren endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 112.800 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde nisan ayı iş gücü istatistikleri, bütçe gerçekleşmesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi dış ticaret dengesi ile ABD perakende satışlar verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 111.900 seviyesinin destek, 114.600 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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