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VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yaklaşık yüzde 0,6 değer kazancıyla 122.100 puandan başladı.Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek...

VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yaklaşık yüzde 0,6 değer kazancıyla 122.100 puandan başladı.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 122.475 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının 700 puan üzerinde, 122.100 seviyesinde dengelendi.

Geçen haftanın son işlem gününde pozitif bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 2 artışla 121.400 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik ve bütçe dengesi, yurt dışında ise ABD'de perakende satışlar verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 122.500 puanın direnç, 119.000 ve 117.200 seviyelerinin destek konumuna geldiğini kaydetti.

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BISTPiyasalarVİOP
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