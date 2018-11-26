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VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

- VİOP'ta aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, 119.800 seviyesinden açıldı

VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yaklaşık yüzde 0,3 yükselişle 119.800 puandan başladı.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 119.925 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının 375 puan üzerinde, 119.800 seviyesinde dengelendi.

Geçen haftanın son işlem gününde pozitif bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 0,34 artışla 119.425 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endekslerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 117.200 seviyesinin destek, 121.000 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.

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