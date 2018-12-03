banner23
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Bursa erenler dünya Trabzon Akülü Araba
Otomotivde yine rekor
Otomotivde yine rekor
Taksim'e şarj istasyonu
Taksim'e şarj istasyonu
Uzay testini geçti
Uzay testini geçti
Ar-Ge 4 katına çıktı
Ar-Ge 4 katına çıktı
Arçelik’e bir ödül daha
Arçelik’e bir ödül daha

VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

- VİOP'ta aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, 122.300 seviyesinden açıldı

VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yaklaşık yüzde 1 yükselişle 122.300 puandan başladı.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 122.675 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının 1.250 puan üzerinde, 122.300 seviyesinde dengelendi.

Geçen haftanın son işlem gününde sınırlı da olsa negatif bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 0,23 azalışla 121.050 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon ve dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 120.000 puanın destek, 122.800 ve 124.500 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BISTPiyasalarVİOP
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1