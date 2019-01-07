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VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

- VİOP'ta şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, 115.800 seviyesinden açıldı

VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yaklaşık yüzde 0,6 yükselişle 115.800 puandan başladı.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 117.000 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın yüzde 0,61 üzerinde 115.800 seviyesinde dengelendi.

Geçen haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 1,75 artışla 115.100 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün ABD ile Çin arasında başlayacak ticaret görüşmeleri ve ABD'de ISM imalat dışı endeksinin takip edileceğini, ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin hafta boyunca devam edecek konuşmalarının da piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydederek, teknik açıdan endeks kontratında 116.600 ve 117.200 seviyelerinin direnç, 113.900'ün destek konumuna geldiğini söyledi.

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BISTVİOP
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