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VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

- VİOP'ta şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, 131.000 seviyesinden açıldı

VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yaklaşık yüzde 0,1 yükselişle 131.000 puandan başladı.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 131.350 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 150 puan üzerinde, 131.000 seviyesinde dengelendi.

Geçen haftanın son işlem gününde alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,83 artışla 130.850 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde konut satışları verisinin takip edileceğini belirterek, yurt dışında ise veri gündeminin zayıf olduğunu kaydetti.

Küresel piyasalarda, ABD ile Çinli yetkililer arasında yürütülen ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserliğin devam ettiğini ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 130.000 ve 128.500’ün destek, 132.000 seviyesinin direnç konumunda olduğunu söyledi.

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