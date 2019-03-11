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VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

- VİOP'ta nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, 129.300 seviyesinden açıldı

VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yaklaşık yüzde 0,2 değer kazancıyla 129.300 puandan başladı.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 129.425 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 200 puan üzerinde, 129.300 seviyesinde dengelendi.

Geçen haftanın son işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 0,64 azalışla 129.100 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde büyüme ve cari işlemler dengesi, yurt dışında ise Almanya'da sanayi üretimi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 128.000 seviyesinin destek, 130.800 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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