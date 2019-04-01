VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yaklaşık yüzde 0,4 yükselişle 121.000 puandan başladı.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 121.400 puanı görmesinin ardından önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,4 artışla 121.000 seviyesinde dengelendi.

Geçen haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı seyreden endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,52 değer kazancıyla 120.550 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, Brexit gelişmeleri ve ABD ile Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin haber akışının da gündemi meşgul edeceğini söyledi.

Teknik açıdan endeks kontratında 117.500 puanın önemli destek konumunda olduğunu ifade eden analistler, 122.000 ve 124.200 seviyelerinin direnç konumuna gelebileceğini kaydetti.