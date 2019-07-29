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VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

- Ağustos vadeli endeks kontratı, yaklaşık yüzde 0,1 artışla 132.300 puandan açıldı

VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,1 artışla 132.300 puanda dengelendi.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 132.550 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 175 puan üzerinde, 132.300 seviyesinde işlem görüyor.

Geçen haftanın son işlem gününde alıcılı seyreden endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,74 artışla 132.125 puandan tamamladı.

Analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, hafta genelinde ise çarşamba günü açıklanacak ABD Merkez Bankasının faiz kararı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının enflasyon raporunun yatırımcıların odağında yer aldığını ifade etti.

Teknik açıdan, endeks kontratında 133.000 ve 133.700 seviyelerinin direnç olarak öneminin arttığını kaydeden analistler, 130.700 puanın ise yükseliş trendinin desteği konumuna geldiğini bildirdi.


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