VİOP'ta endeks kontratı yılın ilk işlem gününe gecikmeli başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) yılın ilk işlem gününe teknik bir sorun nedeniyle gecikmeli başladı.
VİOP'ta meydana gelen teknik sorun nedeniyle 09.30'da ertelenen seans açılışı, saat 11.00 itibarıyla başlatıldı.
Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 147.500 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 725 puan ve yüzde 0,5 üzerinde 146.300 seviyesinde dengelendi.
Cuma günü, yükselişini üst üste 4'üncü işlem gününe taşıyan endeks kontratı, önceki kapanışına göre yüzde 1,15 değer kazanarak günü ve 2017 yılını 145.575 puandan tamamlamıştı.
Analistler, bugün Avrupa ve ABD’de açılanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan şubat vadeli endeks kontratında 146.500 seviyesinin direnç ve 142.500 seviyesinin destek konumuna geldiğini kaydetti.