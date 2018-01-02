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VİOP'ta teknik sorun nedeniyle işlemler başlamadı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) teknik bir sorun nedeniyle açılışın ertelendiği bildirildi. Borsa İstanbul tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan duyuruda 30 Aralık 2017 tarihinde...

VİOP'ta teknik sorun nedeniyle işlemler başlamadı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) teknik bir sorun nedeniyle açılışın ertelendiği bildirildi.

Borsa İstanbul tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan duyuruda 30 Aralık 2017 tarihinde sistemde yaşanan teknik bir sorun nedeniyle 29 Aralık 2017 tarihine ait emirlerin sisteme sehven yeniden yüklendiği belirtilerek, "Bu sebeple VİOP seans açılışları ertelenmiş olup sistemdeki tarihli ve iptale kadar geçerli emirlerin tamamı silinecektir. Seansın açılışına ilişkin ikinci bir duyuru yapılacaktır. " ifadeleri kullanıldı.

VİOP'ta işlemlerin, normal şartlar altında saat 09.30'da başlaması gerekiyordu.

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BISTVİOP
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