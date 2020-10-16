Virüs savar belgelerini aldılar

TAV Havalimanları’nın altı ülkede işlettiği 11 havalimanı ACI tarafından oluşturulan ve pandemi önlemlerini belirleyen sertifikasyonu alıyor. Ankara Esenboğa, Üsküp ve Zagreb havalimanları süreci tamamlayarak sertifikalarını aldı.

TAV Havalimanları Türkiye’de ve yurtdışında işlettiği havalimanlarını pandemi döneminde güvenli seyahat için Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI World) tarafından oluşturulan program kapsamında sertifikalandırıyor. Ankara Esenboğa, Makedonya Üsküp ve Hırvatistan Zagreb havalimanları başvuru sürecini tamamlayarak “ACI Havalimanı Sağlık Akreditasyonu”nu aldı.

İzmir Adnan Menderes, Gazipaşa-Alanya, Milas-Bodrum ile Tunus’taki Enfidha ve Monastir, Gürcistan’ın Tiflis ve Suudi Arabistan’ın Medine havalimanları da akreditasyon sürecini yürütüyor. Fraport ve TAV’ın birlikte işlettiği Antalya Havalimanı da sertifikayı alacak.

TAV Havalimanları İşletmelerden Sorumlu Grup Başkanı (COO) Kürşad Koçak “Havacılıkta sektörün doğası gereği tüm dünyada geçerli olan sıkı düzenlemeler bulunuyor. Bu nedenle, havacılık pandemiden en fazla etkilenen fakat aynı zamanda yeni düzenlemelere en hızlı adapte olan sektörler arasında yer alıyor. TAV olarak işlettiğimiz tüm havalimanlarında, çalışanlarımızın ve yolcularımızın sağlığını korumak üzere otoritelerin belirlediği önlemleri tam olarak hayata geçirdik. Türkiye’deki havalimanlarımızda SHGM tarafından yayınlanan Havaalanı Pandemi Tedbirleri Sertifikasyonunu aldık. Haziran başından bu yana da yolcularımıza sorunsuz bir şekilde hizmet veriyoruz. Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı EASA tarafından hazırlanan protokole imza attık. Şimdi de ACI tarafından yürütülen kapsamlı programa katılarak bu konudaki taahhütlerimizi daha da güçlendirmiş olduk. Havalimanları ve havayollarının aldığı önlemlerle seyahat sırasında bulaşı riskinin en aza indirildiğine inanıyoruz. Uçuş öncesi test süreciyle birlikte düşündüğümüzde, ülkeler arasındaki uçuş kısıtlamalarının ve karantina önlemlerinin kaldırılarak ve sektörün canlanmasını umuyoruz” dedi.

TAV Havalimanları hakkında

Dünyanın önde gelen havalimanı işletmecileri arasında yer alan TAV Havalimanları, Türkiye’de Antalya, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Milas Bodrum ve Gazipaşa Alanya havalimanlarını işletiyor. TAV yurtdışında ise Gürcistan’ın Tiflis ve Batum, Tunus’un Monastır ve Enfidha-Hammamet, Makedonya’nın Üsküp ile Ohrid, Suudi Arabistan’ın Medine ve Hırvatistan’ın Zagreb Havalimanı’nda faaliyet gösteriyor. Holding, duty free, yiyecek-içecek hizmetleri, yer hizmetleri, bilişim, güvenlik ve işletme hizmetleri gibi havalimanı operasyonunun diğer alanlarında da faaliyet gösteriyor. Bu çerçevede TAV Havalimanları, Letonya’nın Riga Havalimanı’nda da duty free, yiyecek içecek ve diğer ticari alanların işletmesini gerçekleştiriyor. Şirket 2019’da iştirakleriyle birlikte yaklaşık 600 bin uçak seferine ve 89 milyon yolcuya hizmet sundu.