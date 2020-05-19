Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ingiltere almanya çaykur rizespor eskişehir Türkiye İstatistik Kurumu
Şeker de online
Şeker de online
Çiftçiler buluşması
Çiftçiler buluşması
O artık 70 yaşında
O artık 70 yaşında
Şimdi de sahte propolis ürettiler
Yüzde 90'ı sahte
Kan verin çağrısı
Kan verin çağrısı

Virüse karşı cesareti İbrahim Bodur'dan alıyoruz

Türkiye'nin en köklü kuruluşlarından Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, grubun kurucusu İbrahim Bodur’u anma vesilesiyle düzenlediği sohbet toplantısında, “Sıkıntılı dönemden çıkış, sorumlu ve duyarlı liderlik gerektiriyor. Cesaret gerektiren kararlar dönemindeyiz” diye konuştu.

Virüse karşı cesareti İbrahim Bodur'dan alıyoruz

Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Bodur Okyay Kale Grubu Kurucusu ve babası İbrahim Bodur’u anma programını aktarmak amacıyla düzenlediği toplantıda Koronavirüs’ün ekonomiye etkisi ve virüs sonrası ekonomi ile ilgili mesajlar verdi.

Virüse karşı kimsenin hazırlıklı olmadığını belirten Zeynep Bodur Okyay şu noktalara değindi:

. Alışık olduğumuz düzen bozuldu. Dünyada bir ekonomik çöküntü yaşanıyor.

. Sıkıntılı dönemden çıkış, sorumlu ve duyarlı liderlik gerektiriyor.

. Cesaret gerektiren kararlar dönemindeyiz.

Daha sonra İbrahim Bodur’un iş ve yaşam felsefesi üzerine bilgiler aktaran Zeynep Bodur Okyay şöyle devam etti:

. Toplumsal fayda sağlamak için çalışan, bir dava uğruna tükenmeyen cesaretiyle hayat boyu mücadele eden, yenilikçi bakış açısıyla yeniliğe ilham olan, ailesine, çalışanlarına ve topluma güven veren bir ömür yaşadı.

. Biz de bu mirasa sahip çıkıyor, bu zor günlerimizde değerlerini rehber olarak görüyoruz. Nitekim, COVID- 19 nedeniyle cesaret gerektiren kararlar dönemindeyiz. Bu cesareti ondan alıyoruz.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
İbrahim BodurZeynep Bodur OkyayKale GrubuIbrahim Bodur AnılmasıBodurdan MirasTükenmeyen Cesaret
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.