Virüse karşı cesareti İbrahim Bodur'dan alıyoruz

Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Bodur Okyay Kale Grubu Kurucusu ve babası İbrahim Bodur’u anma programını aktarmak amacıyla düzenlediği toplantıda Koronavirüs’ün ekonomiye etkisi ve virüs sonrası ekonomi ile ilgili mesajlar verdi.

Virüse karşı kimsenin hazırlıklı olmadığını belirten Zeynep Bodur Okyay şu noktalara değindi:

. Alışık olduğumuz düzen bozuldu. Dünyada bir ekonomik çöküntü yaşanıyor.

. Sıkıntılı dönemden çıkış, sorumlu ve duyarlı liderlik gerektiriyor.

. Cesaret gerektiren kararlar dönemindeyiz.

Daha sonra İbrahim Bodur’un iş ve yaşam felsefesi üzerine bilgiler aktaran Zeynep Bodur Okyay şöyle devam etti:

. Toplumsal fayda sağlamak için çalışan, bir dava uğruna tükenmeyen cesaretiyle hayat boyu mücadele eden, yenilikçi bakış açısıyla yeniliğe ilham olan, ailesine, çalışanlarına ve topluma güven veren bir ömür yaşadı.

. Biz de bu mirasa sahip çıkıyor, bu zor günlerimizde değerlerini rehber olarak görüyoruz. Nitekim, COVID- 19 nedeniyle cesaret gerektiren kararlar dönemindeyiz. Bu cesareti ondan alıyoruz.