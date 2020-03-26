Virüssavar moral veren örnekler çoğalmalı

Koronavirüsünün en büyük darbeyi indirdiği turizm sektörü çok güzel örneklerle bu kritik ortamda moralleri düzeltiyor. Bildiğiniz gibi yaşanan koronavirüs salgınıyla sadece Türkiye’de değil tüm dünyada hayat durma noktasına geldi. Bazı sektörler dışında iş hayatı da ciddi yavaşladı ya da bir çok alanda çalışmaya ara verdi. Bu kapsamda yıllarca dolup taşan oteller hizmet vermeyi durdurdu. Hatta çalışanlarını ücretsiz izne çıkartan pek çok otel olduğu söyleniyor.

Bu arad biraz önce de söylediğimiz gibi moral veren örnekler de var. Duyduğumuza göre Süzer Grubu, bu zor günlerde Ritz-Carlton İstanbul Oteli personelini ücretsiz izne çıkarmadığı gibi, tüm personelini desteklemeye ve yanında olmaya devam ediyormuş. Süzer Ailesi’nin yakından tanıyan biri olarak bu zor zamanda onlardan da bu beklenirdi diyebiliriz. Örnek davranışı için herkesten tebrik alıyorlar.

Bu arada tebrik alan bir başka uygulamayı Taksim The Marmara Oteli gündeme getirdi.

Otel yakınındaki, Şişli Etfal ve Taksim İlk Yardım Hastanelerinde koronavirüsü ile savaşan sağlık çalışanlarına, otelin kapılarını açtı ve salgın geçene kadar ücretsiz konaklama imkanı sağlayacağını duyurdu...

İyi örnekler çoğalsın… Kötüler bizden uzakta kalsın diyoruz…