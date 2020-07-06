Virüsün etkisi azaldı tüketici ev ve otomobil arayışına başladı

Haziran ayında sokaklardaki hareketlilik, konut ve otomotiv kredi faizlerinde yapılan düzenlemenin de etkisiyle birlikte internet platformlarına yansıdı. Kullanıcılar, kredi faizlerindeki düşüşün yarattığı ekonomik hareketlenmenin de katkısıyla, pandemi sürecinde aylar boyunca erteledikleri hayallerini hayata geçirmek üzere ev ve otomobil arayışlarına yeniden hız verdiler. sahibinden.com Haziran ayında*, 62,7 milyon kullanıcı, 509,6 milyon ziyaret sayısı ve 15,2 milyar sayfa gösterimi ile yeni ve zor bir rekora daha imza attı.

Manzaralı ve balkonlu evler hayalleri süslüyor...

Geçen yıla oranla sahibinden.com’un Emlak kategorisini ziyaret oranı 2,9 katına çıktı. atılık Daire kategorisinde kullanıcıların ilgisi 5,4 katına yükselirken, Satılık Residence’ta bu oran 3,1, Satılık Müstakil Ev’de 3, Satılık Yazlık kategorisinde ise 2,5 olarak gerçekleşti. Doğaya yakın yaşam sürmek isteyenlerin tercihleri kendini arama filtresi seçimlerinde gösterdi. Geçen yıla oranla anahtar kelimelerde “satılık daire, satılık ev” aramaları toplamda 4,5 katına çıktı. Ayrıca “dubleks” kelimesinin araması 3,6 katına çıkarken “teraslı” 3,5, “balkonlu” 2,6, “müstakil” 2,4, “manzaralı” kelimesi ile yapılan aramalar ise 2,2 katına çıktı. sahibinden.com kullanıcıları ise en çok 10 Haziran günü emlak ilanı verdi.

Fiziksel mesafeyi korumak isteyenler otomobil arıyor…

Toplu taşıma kullanmak istemeyenler, araba almayı erteleyenler düşük kredi faizlerinin de etkisiyle araba aramalarına ağırlık verdi. sahibinden.com’un verilerine göre geçen yılın bu dönemine göre Vasıta kategorisine ilginin %62 oranında arttığı gözlemlendi. Alt kategorilerde; Minivan & Panelvan %105, Arazi, SUV & Pick-up %65, Otomobil %60 oranında arttı.