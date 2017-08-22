"Vizeler olmasa 8,5 milyon Türk turist Yunanistan'a gelir"

ATİNA (AA) - FURKAN NACİ TOP - Yunanistan Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Lisandros Tsilidis, Yunanistan'ın vizesiz bir şekilde Türk turistleri alması veya Türk vatandaşlarına Schengen bölgesinde vizesiz seyahat imkanı sağlanması halinde Yunanistan'ı ziyaret eden Türk turist sayısının 8,5 milyonu bulacağını düşündüğünü bildirdi.

Tsilidis, turizmin milli gelirin yaklaşık yüzde 20'sini karşıladığı Yunanistan'da, bu yılki turizm sezonu ve beklentilere ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yunan turizmi için sezon öncesinde ön rezervasyon rakamlarının çok olumlu geldiğini belirterek, bu yıl turist sayısının 30 milyonun üzerine çıkmasını beklediklerini, yeni bir rekor kırmayı umduklarını ve ön rezervasyonlarda beklediklerinden daha iyi bir durumda olduklarını söyledi.

Özellikle son yıllarda turizm sezonunu kasım ayına kadar uzatma yönünde çalışmalar yaptıklarını ifade eden Tsilidis, şunları söyledi:

"Hava şartları yaz sonrasında da olumlu. Zaten haziran-ağustosta her yer dolu. Bu aylarda daha yüksek doluluk oranı yakalayamazsınız. Fiyatlar da yüksek. Ama tarih, kültür, din turizmi açısından özellikle Türkiye'nin de içinde bulunduğu Doğu Akdeniz'de yüksek sezon sonrası için birçok fırsat var. Avustralya, Güney Amerika, Uzak Doğu, Asya gibi bölgelerden gezginler burada hedef kitle, ülkelerinde tatil olduğu için de bu ayları tercih ediyorlar. Bu uzak bölgelerden turistleri ulaştırmada ve turizmi artırmada Türk Hava Yolları'nın faydasını çok görüyoruz. Yunanistan'a gelenler Türkiye'yi de görmek istiyor. Tersi de geçerli."





- "Türkiye'den bu yıl 1,5 milyon turist bekliyoruz"





Lisandros Tsilidis, Yunanistan'ın 2017'de geçen yıllara oranla daha fazla Türk tatilci çektiğini, Türkiye'den bu yıl 1,5 milyon turist gelmesini beklediklerini, geçen yıl bu rakamın 1 milyon 300 bin civarında olduğunu bildirdi.

Tsilidis, kapıda vize uygulamasının bulunduğu Doğu Ege adalarının Türk tatilcilerin gözdesi olduğunu belirterek, "Ama bu yıl sadece o adalar değil, Mikonos ve Santorini gibi ünlü adaların da çok sayıda Türk turist tarafından tercih edildiğini görüyoruz. Bundan memnunuz. Çünkü gerçekten iyi para harcıyorlar." ifadelerini kullandı.

Yunanistan'ın Schengen bölgesinde bulunduğunu, bunun da Türk turist sayısının düşük kalmasına sebep olduğunu dile getiren Tsilidis, "Teorik olarak, eğer Yunanistan vizesiz bir şekilde Türk turistleri alırsa veya Türk vatandaşlarına Schengen bölgesinde vizesiz seyahat imkanı sağlanırsa Yunanistan'ı ziyaret eden Türk turist sayısının 8,5 milyonu bulacağını düşünüyorum." diye konuştu.





- "Yunanistan'da turizmin artışı ile Türkiye'de düşüşü ilişkilendirmek masaldan ibaret"





Yunanistan Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Tsilidis, Türkiye ve Yunanistan'da turizm sektörünün farklı ürünler ve fiyatlamaya sahip, bunun iki taraf için de olumlu olduğunu söyledi.

Tsilidis, Türkiye'de turist sayısının bu yıl yeniden yükseldiğini belirterek, "Türkiye'de turist sayısı yeniden 2014'teki sayılara yaklaşıyor. Bu sırada, biz de 7 yıl önceki turist sayısının 2 katına ulaşıyoruz. Bu gösteriyor ki, Türkiye turizmde sorun yaşıyor diye biz kazanıyoruz diye bir şey yok. Yunanistan'da turizmin artışı ile Türkiye'de düşüşü ilişkilendirmek masaldan ibaret." ifadelerini kullandı.





- "Kimse vergi ödemeyi sevmez"





Lisandros Tsilidis, Yunanistan'da kemer sıkma politikaları nedeniyle vergilerin oldukça yükseldiğini, bu meselenin sorun teşkil etse de turist sayısının artmasına engel olmadığını belirtti.

Son 3 yılda önemli oranda artan vergilerin etkisiyle gelirlerinin yüzde 40'ının vergiye gittiğini bildiren Tsilidis, "Kimse vergi ödemeyi sevmez. Ama bunu umursamıyoruz. 3 yıl önce yüzde 6,5 olan turizm vergisi ve yüzde 15 olan ulaşım vergisi yüzde 24'e çıktı. Ama turist sayısı 10 milyon daha azdı. Şimdi 10 milyon daha fazla." şeklinde konuştu.



