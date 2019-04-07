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Vodafone 14. İstanbul Yarı Maratonu

- Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy: "Şehir maratonları kentlerin tanıtımına katkı sağlıyor"

Vodafone 14. İstanbul Yarı Maratonu
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İSTANBUL (AA) - Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şehir maratonlarının kentlerin tanıtımına katkı sağladığını belirtti.

Vodafone 14. İstanbul Yarı Maratonu sonrasında açıklamalarda bulunan Engin Aksoy, maratonların sadece bir spor aktivitesi olmadığını ve kültürel değerlere de çok katkıda bulunduğunu ifade etti.

Vodafone İstanbul Yarı Maratonu sayesinde İstanbul'un global bir marka olmasına katkıda bulunduklarını vurgulayan Aksoy, şunları kaydetti:

"Şehir maratonları kentlerin tanıtımına katkı sağlıyor. Şehir maratonları sadece bir spor aktivitesi değil aynı zamanda kentlerin tanıtımına, global marka olmasına ve kültürel değere çok önemli katkı sağlıyor. Aynı zamanda şehirlerin bilinirliğini de dünya çapında artırıyor. Biz de Vodafone İstanbul Yarı Maratonu ile İstanbul'un global bir marka olmasına katkıda bulunuyor olmaktan mutluyuz."

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